Defineciler gene faka bastı!

Giriş Tarihi: 10 Nisan 2018 Salı 23:50

Definecilerin zengin olma hayali gene tutmadı.Yalan yanlış bilgilerle Hayal kuran Defineciler Alman Marka grundig Eski televizyonların altın ve gömü bulduğunu söylediler ama yaptıkları deneylerde hiç bir işe yaramadı.

Ardından Alman Marka eski löküslerin Altın ve Defineyi bulduğu iddiası ortalığı karıştırdı.627/250 cp ipreli ,dereceli potromox marka Löküslerin Definenin yerini gösterdiği söylentisiyle fiyatı 10 kata kadar artan lüks lambasının efsanesi hüsranla sonuçlandı.



Bir süre önce kaçak kazı yapanlar arasında ‘lüks lambalarının hava basıncını gösteren manometrelerinin, define bulunan bölgede titreyerek sinyal verdiği’ söylentisi yayıldı. Şehir efsanesi haline gelen, kulaktan kulağa, ilden ile yayılan bu söylenti sonucu, eski eşya satıcıları ve antikacılar yoğun şekilde lüks lambası satmaya başladı.Hiç bir işe yaramayan bu Alman marka Löküsler Defilericilerin zengin olma hayali kursaklarında kaldı.İşte Muhabirimize yüksek fiyatla aldığı eski Alman Löküsü elinde kaldığını söyleyen Define avcısı bundan sonra böyle kulaktan kulağa dolaşan laflara kesinlikle inanmam dedi.

ÖZEL HABER METİN DURMAZ