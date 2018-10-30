DELE ALLİ İLE 6 YIL DAHA...

Giriş Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 15:16

Premier Lig'in son haftalarında başarılı bir grafik çizen Tottenham, bu başarıdaki önemli pay sahiplerinden Dele Alli'nin sözleşmesini uzattı.

Tottenham, 22 yaşındaki İngiliz futbolcunun sözleşmesinin 2024 Haziran ayına kadar uzatıldığını açıkladı.

Milton Keynes Dons altyapısından yetişen Alli, 2015'in şubat ayında 6,6 milyon avroya transfer olduğu Tottenham'da 153 maça çıktı ve 48 gol, 41 asist üretti.

İngiliz yıldızın Premier Lig kariyerine başladığı 2015-16 sezonundan beri ondan daha fazla gol (38) atan ve daha fazla asist (26) yapan bir İngiliz ortasaha oyuncusu yok.