Giriş Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 18:56

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, Senegalli golcü Demba Ba’yı transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor, Beşiktaş’ın eski yıldızı Senegalli Demba Ba’yı renklerine bağlamaya çalışıyor.

Ara transfer döneminde Kardemir Karabükspor’dan Yatabare ile Beşiktaş’tan Orkan Çınar’ı takıma katan yeşil-beyazlı ekip, çalışmalarını sürdürüyor. Shangai Shenhua takımında forma giyen Demba ba’yı da kulup transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, ”Demba ba ile ilgili transfer görüşmelerimiz sürüyor. Şu an kesin olarak sonuçlanmadı. Bunun dışında bir kaç oyuncuyla da görüşmelerimizi sürdürüyoruz” dedi.