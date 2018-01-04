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'DEMET AKALIN İSMİNİ BEN BİLE DURDURAMIYORUM ARTIK'

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medyada kullandığı etiketi yanlış yazmasının haber yapılmasına şaşırdı.

Giriş Tarihi: 4 Ocak 2018 Perşembe 17:40
'DEMET AKALIN İSMİNİ BEN BİLE DURDURAMIYORUM ARTIK'
Demet Akalın: Ne büyük adım var kardeşim...

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medyada kullandığı etiketi yanlış yazmasının haber yapılmasına şaşırdı.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medyada kullandığı etiketi yanlış yazmasının haber yapılmasına şaşırdı. Şaşkınlığının ardından kullandığı ifadelerle Akalın, mütevazı de olamadı.

'DEMET AKALIN İSMİNİ BEN BİLE DURDURAMIYORUM ARTIK'

Sevilen şarkıcı twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Ayy yanlış etiketim bile internet sitelerinde manşet!! Ne büyük adım var kardeşim bi sakin olun oğlum, ben bile durduramıyorum artık Demet Akalın ismini gerçeğim ben gerçek! Ismarlama yaşamıyorum sahte hiç değilim!! Öptüm yawruumm' ifadelerini kullandı.


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