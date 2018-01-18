Demirci Selendi arası trafik kazası
Manisa’nın Demirci ve Selendi ilçeleri arasındaki karayolunun Yiğitler Mahallesi yakınlarında bir otomobilin virajı alamayarak uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.
Giriş Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 23:50
Manisa’nın Demirci ve Selendi ilçeleri arasındaki karayolunun Yiğitler Mahallesi yakınlarında bir otomobilin virajı alamayarak uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.
Olay yerinden alınan bilgilere göre henüz sürücüsü belirlenemeyen 06 ABP 976 plakalı otomobilin sürücüsü Demirci istikametine hareket halinde ikin virajı alamayarak yaklaşık 3 metre derinlikteki şarampole yuvarlandı.
Otomobilde çarpışmanın etkisiyle bulunan 3 kişiden Ramazan G. İle Hasan K. ve hafif travma geçirdiği için üstünden kimliği çıkmayan ve ismi öğrenilemeyen bir şahıs yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine intikal eden Manisa Büyükşehir belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri ve 112 acil sağlık yaralıların otomobilden çıkarılmasını sağlayıp ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Olay yerine gelen iki adet 112 acil sağlık ambulansı ile Demirci Devlet Hastanesine sevk edilen hafif yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
HABER EMİN YAPAR/KIBRIS ADABASINI
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