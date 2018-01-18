Demirci Selendi arası trafik kazası

Manisa’nın Demirci ve Selendi ilçeleri arasındaki karayolunun Yiğitler Mahallesi yakınlarında bir otomobilin virajı alamayarak uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 23:50