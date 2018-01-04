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Demirtaş hdp'yi bırakıyor

Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, 11 Şubat'ta gerçekleştirilecek HDP 3'üncü Olağan Kongresinde aday olmayacağını parti yönetimine bildirdi

Giriş Tarihi: 4 Ocak 2018 Perşembe 13:21
Demirtaş hdp'yi bırakıyor
Demirtaş adaylık kararını verdi

Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, 11 Şubat'ta gerçekleştirilecek HDP 3'üncü Olağan Kongresinde aday olmayacağını parti yönetimine bildirdi

Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 11 Şubat'ta gerçekleştirilecek HDP 3'üncü Olağan Kongresinde aday olmayacağını parti yönetimine bildirdiği belirtildi.

PARTİ YÖNETİMİNİN ISRARI İŞE YARAMADI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığ'ının yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın partisinin 11 Şubat'ta yapılacak 3'üncü Olağan Kongresinde aday olmayacağını parti yönetimine bildirdiği ve aday olmayacağını belirtildi. Parti yönetiminin ısrarına rağmen Demirtaş'ın parti eş başkanlığını neden bıraktığına dair mektubunun bugün Diyarbakır'da partinin diğer Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay tarafından kamuoyuna açıklanacak.

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