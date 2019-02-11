DENETİMLİ SERBESTLİK USLANDIRMADI

Giriş Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 08:43

Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Başkan Aksun açıkladı. Aksun kararda sanığın işlemiş olduğu suçun ciddiyetine değinerek sanığın kendisine mahkeme tarafından tanınan ve hayatında yeni bir sayfa açması için siciline işlemesini önleyen denetimli serbestlik yasasının öngördüğü koşulları ihlal ederek hem mahkemenin hem de denetimli serbestlik kurumunun vaktini boşa harcamasına neden olduğunu belirterek, bu durumu aleyhine ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini söyledi. Aktarmış oldukları tüm olgular ışığında sanığın lehine ve aleyhine olan unsurlarıda dikkate alarak sanığı heyet olarak oy birliği ile 1 yıl hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

(STAR KIBRIS)