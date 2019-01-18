DENETİMLİĞİ SERBESTLİĞİ İHLAL ETTİ

Giriş Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 08:59

Lefkoşa Ağır Ceza Heyeti, 24 Kasım 2018 tarihinde Güzelyurt Sağlık Ocağı’nda görevli Dr. Samime Vurul tarafından hazırlanan raporun ve hasta kayıt defterindeki kayıtların şüpheli olduğuna bulgu yapıp, soruşturma başlatılmasına direktif verdi. Heyet, sanığa ilişkin rapor ve kayıtların gerçek bilgileri içerip, içermediğinin Sağlık Bakanlığı ve Güzelyurt Polis Müdürlüğü’nce araştırılmasına ve yürütülecek soruşturmanın sonucunun bir ay içinde mahkemeye bildirilmesine emir verdi. Bu soruşturmanın sonucunda, ilgili doktor veya hasta kayıt defterini sahteleyen kişinin belirlenmesi durumunda, “Sahte belge düzenleme” suçlamasıyla Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanması bekleniyor.

Öte yandan, 393 miligram sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde tasarruf eden ve denetimli serbestlik koşullarını ihlal eden sanık Hüseyin Mavideniz’e 4 ay hapis cezası verildi.

(STAR KIBRIS)