DENİZ, BÜYÜKELÇİLER İLE GÖRÜŞTÜ

Giriş Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 08:57

Odadan verilen bilgiye göre, Fransa Lefkoşa Büyükelçisi Rene Troccaz geçtiğimiz günlerde KTTO’yu ziyaret etti. Büyükelçiye Kıbrıs Türk ekonomisi ve Kıbrıs sorunu hakkında bilgi veren Deniz, Almanya Büyükelçiliği’ne yaptığı ziyarette de Almanya Lefkoşa Büyükelçisi Franz Joseph Kremp ile benzer konulara ilişkin görüşlerini paylaştı.



KTTO Başkanı Deniz, “Kıbrıs sorununa çözüm bulunması, ancak sorun devam ederken de ticari ilişkilerin geliştirilmesi arzusundayız. Bunun için neler yapılması gerektiğine ilişkin görüşlerimizi ilgili olabilecek bütün devletlerin yetkilileriyle paylaşmaya önem veriyoruz. Bu ziyaret ve görüşmeler devam edecek” açıklamasında bulundu.