Ana Sayfa Dünya Deniz uçağının düşmesi sonucu ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Deniz uçağının düşmesi sonucu ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Avustralya'daki deniz uçağının nehre düşmesi sonucu 6 kişinin öldüğü kazanın detayları ortaya çıktı. Feci olayda, dünyanın en büyük catering şirketi olan Compass'ın CEO'su Richard Cousins'le birlikte ailesinden 4 kişi ve pilotun da hayatını kaybettiği açıklandı.

Giriş Tarihi: 2 Ocak 2018 Salı 17:38
Deniz uçağının düşmesi sonucu ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Avustralya'daki deniz uçağının nehre düşmesi sonucu 6 kişinin öldüğü kazanın detayları ortaya çıktı. Feci olayda, dünyanın en büyük catering şirketi olan Compass'ın CEO'su Richard Cousins'le birlikte ailesinden 4 kişi ve pilotun da hayatını kaybettiği açıklandı. Yaklaşık 50 ülkede faaliyet gösteren ve 500 bin kişinin çalıştığı şirketin Türkiye'de de Sofra Grup olarak faaliyet gösterdiği belirtildi. Yıllık 5 milyar öğün yemek üretimi yapan şirketin, dünyanın en iyi şirketleri arasında olduğu kaydedildi..Türkiye'de çok sayıda başta Manisa Olmak üzere  yemek şirketi var.Manisa Vestel ve çok sayıda Fabrikaya yemek dağıtım yapıyordu.

 

ADABASINI.COM

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirisiniz

Akıncı kamu sağlık çalışanlarının 1inci maddesini onayladı
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık