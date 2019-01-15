“DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI OLUŞTURULMALI”

Giriş Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 19:22

Gündüz, Denizcilik Müsteşarlığı oluşturulması ve limanlardaki denetim konusunda değişiklikler yapılması gerektiği söyledi.

Değişen ve gelişen şartlara göre denizcilik alanındaki kurallarının güncellenmesi gerektiğini dile getiren Gündüz, özellikle kirlenme konusunun ciddiye alınması gerektiğini anlattı.

Şu anda denetimin Liman Başkanlığı adına Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapıldığını kaydeden Gündüz, Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti’nin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Girne Turizm Limanı’nda gereken düzenlemelerin yapılmasını isteyen Gündüz, balıkçı barınakları konusunda da gerekenlerin yapılmasını istedi.



ŞAHALİ: “BALIKÇI BARINAKLARI İHTİYACA CEVAP VERECEK NOKTADA DEĞİL”

Gündüz’ü yanıtlamak üzere söz alan ve balıkçılığın çok uzun zamandır ihmal edilen bir konu olduğunu dile getiren Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, balıkçı barınaklarının ihtiyaca cevap verecek noktada olmadığını kaydetti.

Balıkçı filosunun da istenen noktada olmadığını dile getiren Şahali, yabancı bayraklı balıkçı teknelerinin KKTC karasularında avlanma yaptığını söyledi. Şahali, bu konuda gereken müdahalelerin yapıldığını açıkladı.

Erkut Şahali, balıkçı barınakları konusunda yapılan çalışmaları anlatarak hazırlanan projelere değindi.

Bakan Şahali, bu projelerin masraflı projeler olduğunu ancak bu çalışmaların yaratacağı artı değerin gerekli mali kaynağın kat ve kat üzerinde olacağını kaydetti