Giriş Tarihi: 8 Şubat 2018 Perşembe 20:05

KANBAY: “SONSUZ DESTEK VE İŞ BİRLİĞİ VAADİ SUNMAYA GELDİM”

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, yeni hükümetin göreve başlaması dolayısıyla başlattığı nezaket ziyaretleri çerçevesinde Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ı ziyaret etti.

BÜYÜKELÇİ KANBAY’DAN MALİYE BAKANI DENKTAŞ’A ZİYARET KANBAY: “SONSUZ DESTEK VE İŞ BİRLİĞİ VAADİ SUNMAYA GELDİM” DENKTAŞ: “MALİ PROTOKOLÜN UYGULANMASI VE KOORDİNASYONUNDA DAHA ORGANİZE ÇALIŞACAĞIZ”

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, yeni hükümetin göreve başlaması dolayısıyla başlattığı nezaket ziyaretleri çerçevesinde Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ı ziyaret etti. Kanbay ziyarette, Maliye Bakanı Denktaş’a görevinde başarı diledi ve sonsuz destek ve iş birliği vaadini sunmaya geldiğini söyledi.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği müşavirlerinin de yer aldığı ziyarette konuşan Kanbay, önümüzdeki dönemde bakanlığın yapacağı işlerde seçim yasaklarından dolayı kaybedilen sürenin telafi edilmesi temennisinde bulundu ve Denktaş ve çalışma arkadaşlarına başarı diledi.

DENKTAŞ: “DAHA ORGANİZE ÇALIŞACAĞIZ”

Maliye Bakanı Serdar Denktaş da son 20 aydır Büyükelçi Kanbay’la birlikte çalışıldığını ve yeni dönemde Başbakanlık’ın bir alt kademesinde yer alıyor görünse de, mali protokolün uygulanması ve koordinasyonunda daha organize çalışılacağına inandığını belirtti. “OCAK BAŞI SEÇİM OLMAYACAĞINI TECRÜBE EDEREK GÖRMÜŞ OLDUK” Sırada bütçenin geçirilmesi bulunduğunu söyleyen Denktaş, “Böylelikle Ocak başı seçim olmayacağını da yaşayarak ve tecrübe ederek görmüş olduk” ifadelerini kullandı.

EKİMDE YENİ MALİ PROTOKOL

Diğer koalisyon ortaklarıyla da görüşmeler yaparak, 2013’te ortaya konan hedeflerin neresinde olunduğunun görüleceğini söyleyen Maliye Bakanı, yerel seçimler sonrası vakit kaybetmeksizin hareket ederek Ekim’de yeni mali protokolü ortaya çıkarmak için çalışacaklarını sözlerine ekledi.