DENKTAŞ "MUHATAP ERDOĞAN'DIR"

Giriş Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 07:39

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Bakanlık makamında Star Kıbrıs Gazetesi köşe yazarı Erçin Şahmaran’a gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte Denktaş’ın o açıklamaları;



"Dokunulmazlıkların kaldırılması bir yarar sağlamaz"

Denktaş: "Bir Anayasa değişikliği gündeme geldi, referandum yapıldı. İçeriğine bakmaksızın yaratılan algıyla reddedildi. Siyasi dokunulmazlıklar kaldırılacaktı. Meclis çalışmaları hızlanacaktı, yargı konuları hızlanacaktı. Kabul görmedi.

Otuz yıldır siyasetteyim, dokunulmazlık zırhına sığınan bir tek arkadaş görmedim. Suç işlersen, dokunulmazlığın var anlayışı yanlış. Biz yeni bir Anayasa değişikliği ve dokunulmazlıkların kaldırılmasına hazırız. Yeni bir çalışma ile Anayasayı değiştirelim, dokunulmazlıklar kalksın. Ancak, ben dokunulmazlıkların kaldırılmasının bir yarar sağlayacağına inanmıyorum.



"Muhatap Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır"

Serdar Denktaş, “Protokol için siyasi bir neden yok. Türkiye de teknik ekip oluşturulamadığı için biz kendi çalışmamızı yaptık. İlk protokolden bu yana yer alan ama uygulanmayan, uygulanması mümkün olmayan maddeleri çıkardık. Örneğin, yargı ile ilgili. Teknik heyet aldı gitti, orada onlarda görüşerek, fikir verecekti. Şimdi onlar da hazır. Eskiden bir Bakan Kıbrıs işlerinden sorumlu idi. Bugün muhatap Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Daha önce imzalayan, sadece para isteyen, hiçbir maddeyi uygulamayan, bugün bizi eleştiriyor".”



"Cumhurbaşkanlığı için haziran ayında karar vereceğim"

Hükümet şansız bir dönem yaşadı. Yapmak istediğimiz çok şey var. Ama yine bir seçim geliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi, hükümeti değilse bile, icraatı etkileyecek. Uzun süreli, istikrarlı hükümetler olmaması ülkeyi olumsuz etkiledi. Gerekçeler var. Fakat yapmak istediklerimizin çok gerisindeyiz. Cumhurbaşkanlığı gündemde yok, haziran ayında bir karar vereceğim. Bu konu bugünün gündemi değil. Süreç çok erken başlatıldı".