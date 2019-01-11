DENKTAŞ, RDÜ’DE DÜZENLENEN ETKİNLİKLE ANILDI

Giriş Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 14:50

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’yla başlayan etkinlikte, Üniversite Kurucu Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak açılış konuşmasını gerçekleştirdi

Etkinlik, Rauf Denktaş’ın oğlu, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın konuşmasının ardından sinevizyon gösterimi ve Rauf Denktaş’ın yakın mesai arkadaşlarının anılarını anlattıkları konuşmalarla devam etti.

Rauf Denktaş’ın BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmanın gösterimi ve gençlere verdiği mesajın gösteriminin ardından program sona erdi.

RDÜ Üniversitesi’nin adına yaraşır bir eğitim, öğretim, araştırma ve topluma hizmet vermesinin toplum tarafından kendilerinden beklendiğini kaydeden Rektör Bıçak, üniversitenin kuruluş amacının Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın adını yaşatmak ve gençlere onun idealleri ile düşüncelerini aktarmak olduğunu vurguladı.

Üniversite hakkında katılımcılara bilgiler aktaran Prof. Dr. Bıçak, Rauf Denktaş Üniversitesi’nin adına yaraşır bir şekilde yoluna devam ettiğini belirtirken, kaliteli ve nitelikli eğitimin kendileri açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

Bıçak sözlerini Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı saygı ve özlemle andığını belirterek tamamladı.

Rauf Raif Denktaş’ın oğlu Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Kurucu Cumhurbaşkanı’nın rakiplerine karşı dahi insanca ve onların da bu ülkenin birer insanı olduklarını bilerek son derece yumuşak yaklaşımlarda bulunduğunu söylerken, bazı sıkıntılı dönemlerde ise yaptığı bir espri ile ortamı yumuşattığını kaydetti.

Serdar Denktaş, Kurucu Cumhurbaşkanının, mücadele arkadaşları ile birlikte bu ülkenin geleceği için çok büyük katkılar ortaya koyduğunu sürekli anlamaya çalışmak gerektiğini vurgularken, “Bunu anlamakla da kalmayıp, günlük yaşamımıza yansıtmamız gerektiğini düşünüyorum” dedi.

“Hem bir evladı hem de Cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemde bir bakanı olarak kendisiyle çalışma fırsatı elde ettim” diyen Serdar Denktaş, Kurucu Cumhurbaşkanını kaybettikleri günden itibaren ondan öğrendiklerini ve düşüncelerini, hayatının her anında, özellikle de en sıkıntılı günlerde aklına getirip günümüze uyarlayarak hayata geçirdiğini kaydetti.