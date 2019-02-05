DENKTAŞ, TAZİYELERİ EVİNDE KABUL ETTİ

Giriş Tarihi: 5 Şubat 2019 Salı 08:49

DP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre bugün akşam saatlerinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin’i evinde ağırlayan Serdar Denktaş’a eşi Müge Denktaş, kız kardeşleri Değer Denktaş, Ender Denktaş Vangöl ve torunları eşlik etti.

Öte yandan Anadolu Ajansı’nın haberine göre Serdar Denktaş'a başsağlığı dileyen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziye dileklerini de aile üyelerine iletti.

Ziyarette Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da hazır bulundu.

