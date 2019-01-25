DENKTAŞ, TEL-SEN HEYETİYLE BİR ARAYA GELDİ

Giriş Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 11:33

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleşen ziyarette Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan, Telekomünikasyon Dairesi’nin yeniden yapılandırılması sürecinin yıllardan beridir bir türlü gündemden düşmediğini, ilgili sendika olarak dairenin yeniden yapılandırılmasına karşı olmadıklarını ancak ortaya atılan “özelleştiriliyor” iddialarının da çalışanları endişelendirdiğini belirtti. Soysan ayrıca kurumun devletin hazinesine çok iyi bir gelir getirdiğini ifade etti.

Telekomünikasyon Dairesi’nin bugün personel, araç-gereç, organizasyon eksikliklerine rağmen 87 bine yakın ses abonesi, 18 bin 422 ADSL abonesi, yüzlerce data ve fiber hizmetlerinden de büyük bir gelir sağlandığı bilgisini aktaran Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan, son verilere göre bu gelirin 52 milyon TL olduğunu söyledi.

Tel-Sen olarak hizmetlerin özele devrine kesinlikle karşı olduklarını dile getiren Soysan, bu konuda gerekli mücadelenin sonuna kadar devam edeceğinin bilinmesini isterken, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın devletçi kişiliği ve sivil toplum örgütleri ile diyaloga açık tavrının bilinmesinden ötürü desteklerini talep etti.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise sendikaya endişeye kapılmalarını gerektirecek bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Maliye Bakanlığı’na geldiği ilk yıldan itibaren Telekomünikasyon Dairesi’ne her yıl artan oranda yatırım kalemi ayırdığını hatırlatan Denktaş, bunun tam tersini düşünmenin kendisini üzeceğini belirtti.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, mevcut yapının sürdürülebilir olmadığını, uzun vadede bakıldığında Telekomünikasyon Dairesi’ni yeniden canlandırıp daha iyi hizmet verebilmesi ve üçüncü bir GSM operatörü kurmanın şart olduğunu, bunun için bir düzenleme yapılması gerektiğini de belirterek, “Ancak alt yapı kesinlikle devlette kalmalı” dedi.