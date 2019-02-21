DENKTAŞ, TIP-İŞ HEYETİNİ KABUL ETTİ

Giriş Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 15:45

Bugün sabah saatlerinde bakanlıkta gerçekleşen ziyarette, Tıp-İş Başkanı Ahmet Varış’a, Dr. Gülgün Vaiz ve Dr. Arif Ersoy da eşlik etti.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, görüşmede, sağlıktaki genel durum, kamu sağlık merkezlerinin fiziki alt yapı başta olmak üzere genel gelişiminin niteliğini artırmak, yeni hastane binası talebi, emeklilik yaşı ve maaş düzenlemeleriyle ilgili konular masaya yatırıldı.

VARIŞ

Tıp-İş Başkanı Ahmet Varış görüşmede yaptığı konuşmada, ilk olarak sağlıkta fiziki alt yapı veya bozulan cihazlar gibi eksikliklerin daha hızlı giderilmesi için mali mekanizmanın çok daha hızlı işler hale getirilebilmesi talebini iletirken, bu konuda hükümetten bir takım tedbirler beklediklerini söyledi.

Varış, “Sağlık bekleyebilecek bir konu değildir” dedi.

Varış, bir önceki dönemde maaşlarda yapılan iyileştirmeler neticesinde artık kamuya hekim bulunabildiğini de söylerken bu anlamda adım atan Denktaş’ı bir kez daha tebrik ettiklerini kaydetti.

Varış şöyle devam etti:

“Bir önceki hükümette yine Maliye Bakanlığınız döneminde kamuda yeni göreve başlayan hekimler için maaşlara yaptığınız iyileştirme hiçbir dönemde yapılmamıştı. Maaşlardaki iyileştirmelerden sonra artık Hekim bulabiliyoruz. Bu da en başta sizin eseriniz, bir kez daha teşekkür ederiz.”



Ülke nüfusunun yoğunluğu da göz önünde bulundurulursa yeni bir hastane konusunda tüm paydaşlarla hem fikir olunduğunu hatırlatan Tıp-İş Başkanı Ahmet Varış, özellikle Kalp Damar Cerrahisi, Kardiyoloji, Onkoloji ve Yoğun Bakım servislerinin yoğunluğundan en azından ek binalara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Tıp-İş heyeti; “Ülke nüfusuna Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi artık cevap veremiyor. Gelen hastayı bekletme durumumuz da var. Yeni bir hastaneye kadar bir geçiş dönemi ile ek binalar yapılabilir” önerisinde bulundu.

DENKTAŞ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, doktor ve hemşire açısından devlet hastanesinin gayet iyi durumda olduğunu, bu konuda özverili çalışmalarından ötürü sağlık çalışanlarını tebrik ederek, “Sağlık ve Eğitimde Maliye Bakanlığı olarak tüm talepleri karşılamak için çaba göstermekteyiz” dedi.

Tıp-İş heyeti ziyarette ayrıca Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a annesi Aydın Denktaş’ın vefatı nedeniyle bir kez daha taziyelerini iletti ve Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ı da andı.