DENKTAŞ YOL KENARINDAKİ OTLARI BİÇTİ

Giriş Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 15:25

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, 23 Nisan tatili nedeniyle boş durmadı, Yenikent Bölgesinde, belediye ve Karayolları Dairesi, Çevre Dairesi tarafından yapılması gereken işler için kolları sıvadı. Denktaş, şahsına ait ot biçme makinesi ile, yol kenarında dakikalarca temizlik için uğraştı. Bir ara bozulan makinenin tamiri için de vatandaşlardan yardım alan Denktaş, daha sonra temizliğe devam etti. Vatandaşların en çok şikayet ettiği konulardan biri olan çevre kirliliğini kendince protesto eden Denktaş, temizlik çabası ile de takdir topladı.

Vatandaşların şaşkın bakışları arasında ot biçmeye devam Denktaş'ı gören Sinan Berktaş isimli vatandaş, duygularını şöyle dile getirdi: Bugün Yenikent'ten geçerken yol kenarında ot biçme makinasını tamir etmeye çalışan birini gördüm. Kafamı çevirdim Maliye Bakanı Serdar Denktaş, indim merakımdan bakındım ot biçme aleti arızalanmıştı. Müsade edin sayın Bakanım az çok anlarım bende bir bakayım dedim, aldım aleti tamir ettim. Tekrar ot biçmeye devam etti. Bir yandan da şaşırdım koskoca bakan koruma, danışman yanında hiç kimse yok tek başına sıradan bir vatandaş gibi. İşi bitirdiğinde Sayın bakana sordum niye biçiyorsunuz bu otları dedim. Bana "geçen gün motorlu birine çarpacaktım, yolun görüş açısını kapatıyordu, bende bu mahallede yaşayan serdar olarak başkaları zarar görmesin diye kesiyorum" dedi. Duygulandım. Adam koskoca bakan ama bizden biri, tatil günü o sıcakta ot biçiyor mahallesi için, katkı sağlamaya çalışan biri, Sayın Bakan Serdar beyi tebrik ediyorum.

(HABER KIBRIS)



