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DENKTAŞ’A DOME OTEL KONUSUNDA ELEŞTİRİ

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Bertan Zaroğlu, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ı, “Dome Otel’in işletme sözleşmesinin tekrardan Turizm Emekçileri Sendikası ile imzalanması” yönündeki sözleri nedeniyle eleştirdi.

Giriş Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 17:14
DENKTAŞ’A DOME OTEL KONUSUNDA ELEŞTİRİ

Zaroğlu, “dün akşam bir televizyon programında Serdar Denktaş’ın Dome Otel’in, 200 milyon TL teklif dahi yapılsa, TES’ten başka asla birine kiralanmayacağı” yönündeki açıklamasıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, var olma ilkesi fakire yardımcı olmak olan Vakıflar İdaresinin varlığına Maliye Bakanı’nın kendi varlığından daha çok sahip çıkması gerektiği görüşünü ifade etti.

Otelin 2008 yılında TES’e kiralanması sürecinde günlerce süren eylemlerde bulunduğunu kaydeden Zaroğlu, “Bu durum elbette ki saf bir fikir değişikliği olarak açıklanamaz. Bu Hükümet bir paylaşım hükümetidir. Bu ‘sen benim arazi tahsislerime karışma, ben de senin oteli yandaş sendikaya peşkeş çekmene sessiz kalayım’ pazarlığıdır” ifadelerini kullandı

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