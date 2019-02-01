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"DENKTAŞ’IN HAYATİ TEHLİKESİ VAR"

Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın eşi, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın annesi Aydın Denktaş’ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Giriş Tarihi: 1 Şubat 2019 Cuma 15:58

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Başyardımcısı Dr. Adil Özyılkan, TAK’a yaptığı açıklamada, “Aydın Hanımın durumu stabil ama yoğun bakımda olduğu için hayati tehlikesi var ” dedi.

Aydın Denktaş, zatürre teşhisiyle bir ay önce Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış, bir süre de yoğun bakımda kalmıştı. Yoğun bakımın ardından tedavisine göğüs hastalıkları servisinde devam edilen Aydın Denktaş, geçtiğimiz hafta sonu tansiyonundaki ani düşüş nedeniyle yeniden yoğun bakıma alınmıştı.

 

 

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