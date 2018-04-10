der Haydar Aliyev'in politikasını başarıyla sürdürmesi sonucunda hızla gelişiyor

Giriş Tarihi: 10 Nisan 2018 Salı 22:42

Azerbaycan gençliği seçimlerde Cumhurbaşkanı Aliyev'i destekleyecek

Biz, Azerbaycan gençliği, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Aliyev'in adaylığını destekliyoruz. Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından alimlere olan ilgi ve sevgi çok değer veriliyor. Devlet başkanının bilimin gelişmesi, alimlerin topluma etkisinin güçlendirilmesi politikası gençler kamuoyu tarafından pekişiyor. Dahi Haydar Aliyev'in uzak görüşlü politikasının önemli takipçisi olan Azerbaycan cumhurbaşkanı'nın faaliyeti sonucunda Azerbaycan yüksek gelişme aşamasına ulaştı.

Cumhurbaşkanı Aliyev'in yönetimi döneminde gençlerin entelektüel potansiyelinin tam uygulanması için, yaratıcı düşünce tarzına sahip olan ve aynı zamanda milli değerlere bağlı olan bir genç neslin oluşması için elverişli ortam yaratılmıştır. Gençler için Başkan Ödülü tesis edilmesi, özel yetenek ve becerileri olan genç temsilcilerin ödüllendirilmesi, "Yılın bilim adamı" ödülünü bilimle uğraşan gençleri yeni başarılar elde etmeye canlandırıyor. Cumhurbaşkanı Aliyev'in uyguladığı politikanın, Azerbaycan'ın yaşamında yaşanan olumlu değişikliklerin, ülkenin imajının dünyadaki artışın desteği - tüm bunlar, devlet başkanının yeniden seçilmesinin yüksek şanslarını sağlar. Ülkemizde ulu önder Haydar Aliyev tarafından konulmuş olan ekonomik politika şu anda Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından başarıyla sürdürülüyor.

Bu politika sayesinde Azerbaycan küresel projelerin hayata geçirilmesinde önemli rol oynuyor. "Asrın mukavelesi" nin genişletilmesi ülke için büyük önem taşımaktadır. Uluslararası imajının artması bu projelerden temettü olarak kabul edilebilir. Küresel projelerin hayata geçirilmesi ülkeye hem ekonomik kazançlar getirir, hem de ülkeyi enerji ve iletişim merkezine dönüştürüyor. Böylece, Azerbaycan dünyada kendi konumunu önemli ölçüde güçlendiriyor. "Yeni Azerbaycan" partisi ülkenin siyasi hayatında baskın rol oynayan Azerbaycan'ın hakim siyasi partisidir. 2005 mart sonunda partinin başkanı, milli lider, bir zamanlar onun kurucusu olan Haydar Aliyev'i takip eden, ülkenin Cumhurbaşkanı oldu.

Cumhurbaşkanı Aliyev'in milli lider Haydar Aliyev'in politikasını başarıyla sürdürmesi sonucunda hızla gelişiyor, ülkede istikrar var. Milli lider Haydar Aliyev'in başarılı iç ve dış politikası sonucunda 1990'li yılların başlangıcında yaşanan ağır krizden çıktı. Azerbaycan hakkında düşünen ve seven herkes bilir ki, Cumhurbaşkanı Aliyev'in izlediği politika Haydar Aliyev politikasının devamıdır. Eğer biz gençler, çocuklarımızın ve torunlarımızın gönençli, istikrarlı bir ülkede yaşamasını istiyorsak, Cumhurbaşkanı Aliyev'in adaylığını desteklemeliyiz.





HABER SAMİR ASLAN/AZERBAYCAN