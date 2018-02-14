Derya'ya tepkiler büyüyor

Giriş Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 20:55

MDP CTP MİLLETVEKİLİ DERYA’YA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ GEREKTİĞİNİ İDDİA ETTİ

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya’ya, 12 Şubat’taki Meclis Genel Kurul toplantısındaki tavrından dolayı disiplin cezası verilmesi gerektiğini iddia etti.

MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü yaptığı yazılı açıklamada, Meclis Başkan Yardımcısı, Ulusal Birlik Partisi(UBP) Milletvekili Zorlu Töre’ye yönelik kullandığı ifadeleri gerekçe göstererek Doğuş Derya’yı kınadı ve müfteri olduğunu savundu.

Derya’yı farklı düşünceye ve fikre tahammül etmemekle suçlayan Büsküvütçü, “İlgili milletvekiline Meclis iç tüzüğü uyarınca gerekli cezanın ivedi bir şekilde verilmesini talep eder, takipçisi olacağımızı belirtiriz” dedi.

Büsküvütçü ayrıca, UBP Milletvekili ve Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’nin şikayetçi olmamasının da kabul edilemeyeceğini söyledi. MDP Açıklamasının Metni şu şekildedir: KKTC Meclisinin saygınlığının yeniden tesis edilmesi adına, ilgili milletvekiline Meclis iç tüzüğü uyarınca gerekli cezanın ivedi bir şekilde verilmesini talep eder, takipçisi olacağımızı belirtiriz.

Yüce Meclisimizin damına çıkanlarına gösterdiğimiz tepkiyi, içini meyhaneye çevirmeye çalışanlara da göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın! Bununla birlikte, bu ağır ithamlara maruz kalan UBP Milletvekili ve Meclis Başkan Yardımcısı Sn. Zorlu Töre’nin “şikayetçi olmayacağım” açıklamasını da kabul edilemez buluyoruz. Seçim döneminde “Türklük gurur ve şuuru, İslam ahlak ve fazileti” ile hareket ettiğini söyleyen ve kendini Türk Milliyetçilerinin temsilcisi ilan eden Zorlu Töre’ye sormak isteriz.

Bu ağır hakaretler karşısında şikayetçi olmayacaksanız, sizde bu erdemlerden hangileri noksandır? Bugün bu hakaretleri içinize sindiriyorsanız, yarın yüzünüze tükürüldüğünde ne yapacaksanız? Türk Milliyetçilerinin sabrını zorlayan bu gelişmelerin bir an önce son bulmasını arzu eder, Siyaseti ve Yüce Meclisimizi itibarsızlaştırma girişimlerinin her türlüsünün karşısında olacağımızı yineleriz. MDP Genel Merkez (a) Buray BÜSKÜVÜTÇÜ Parti Genel Başkanı Milliyetçi Demokrasi Partisi