DEV MAÇA BELHANDA DAMGA VURDU!

Giriş Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 09:32

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasındaki dev maçta Galatasaray evinde Trabzonspor'u 3-1 yendi. Sarı-Kırmzılı ekibe galibiyeti getiren golleri; Diagne (penaltı) ve Balhanda (2) kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise Rodallega'dan geldi.

45 puanlı lider Başakşehir'in puan kaybettiği haftada; kritik bir maçı geride bırakan Galatasaray 39 puana yükseldi. Evinde 30 maçtır kaybetmeyen Galatasaray'ın lider ile arasındaki puan farkı da 6'ya düşmüş oldu. Zirve yolunda yara alan Trabzonspor ise 33 puanda kaldı.