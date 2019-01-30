"DEVLET KOLEJLERİNE KAYIT HAKKI"

Giriş Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 08:55

Kolej sınavının yöntemi ve kontenjanlar hakkında bilgi veren Gürçağ, kayıt yaptırma hakkı elde edemeyen çocukların mutsuz, motivasyonu düşük ve kendini değersiz hisseden bir noktaya geldiğini belirtti.

Bu psikolojik yükün çocukların ileriki hayatlarına da yansıdığını söyleyen Gürçağ, eğitimde amacın mutlu ve faydalı bireyler yetiştirmek olduğunu anlattı.

KKTC’deki eğitim sisteminin bunu ne kadar yapabildiğinin ortada olduğunu ifade eden Gürçağ, çocukların sınavlara hazırlanabilmek için ev, okul, dershane, özel ders arasında mekik dokuduğunu belirtti.

Üçüncü ülke vatandaşlarının çocuklarının sorgusuz sualsiz kolejlere kayıt yaptırdığını söyleyen Gürçağ bununla ilgili de bilgi istedi. Gürçağ, üçüncü ülke vatandaşlarının önce hazırlık sınıflarında okutulup dil eğitimi alması gerektiğini dile getirdi.

Gürçağ gereken eğitim standardının tüm okullarda sağlanabilmesi gerektiğini anlattı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit yanıt konuşmasında, Gürçağ’ın kolej sınavları ile ilgili söylediği her şeye katıldığını ancak sınavları yine mensubu olduğu partinin geri getirdiğini söyledi.

Yarışmacı sınavların yaş fark etmeksizin kişileri psikolojik sıkıntıya soktuğuna işaret eden Özyiğit, önceliğin çocuklar olduğunu ve bu yarışmacı sınavlardan belli bir yaşa kadar uzak tutmak için adımlar attıklarını kaydetti.

Bir gecede her şeyin değişemeyeceğini, hedeflerinin kolej sınavları yerine doğru bir uygulama sistemi getirmek olduğunu ifade eden Özyiğit, kolej sınavlarının özel ders bakımından bir rant olduğunu belirterek, hedefin tam gün eğitim olduğunu vurguladı.

“Özel kurslar, dersler ya özel okullara dönüşecek veya tamamen kaldırılacak” diyen Özyiğit, önemli olanın çocukların oyun oynaması, teknolojik bağımlılığı azaltma, sosyal saatleri artırma olduğunu kaydetti.

Özyiğit, bunun kangren olmuş bir sorun olduğuna işaret ederek, kursların, kolej sınavlarının, yarışmacı sınavların yanlışlığına inanç belirtti, kolejlerin devam edeceğini ancak kolej sınavlarına yeni bir bakış açısı getirme kararlılığında olduğunu vurguladı.

Bu yönde alınacak kararın parlamentoda hep birlikte alınacağını ve tek başlarına adım atmayacaklarını, çünkü “Milli Eğitimin” ulusal olduğunu ifade eden Özyiğit, ana dili Türkçe olmayan çocuklara yönelik çalışmalar da yapıldığını anlattı.

Özyiğit, eğitimde hep birlikte adım atacaklarını kaydetti.