DEVLET ÜRETME ÇİFTLİKLERİ DAİRESİNDEN HAYVAN SATIŞ İHALESİ

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 22:21

DEVLET ÜRETME ÇİFTLİKLERİ DAİRESİNDEN KASAPLIK HAYVAN SATIŞI DUYURUSU…

Devlet Üretme Çiftlikleri (DÜÇ) Dairesi 10 baş tosun, 10 baş inek, 100 baş erkek kuzu ve 10 baş koyunun kapalı zarf yöntemiyle canlı ağırlık üzerinden satılacağını duyurdu.

DEVLET ÜRETME ÇİFTLİKLERİ DAİRESİNDEN KASAPLIK HAYVAN SATIŞI DUYURUSU… Devlet Üretme Çiftlikleri (DÜÇ) Dairesi 10 baş tosun, 10 baş inek, 100 baş erkek kuzu ve 10 baş koyunun kapalı zarf yöntemiyle canlı ağırlık üzerinden satılacağını duyurdu.

Daire’den yapılan açıklamada, tekliflerin KDV’siz olarak verileceği ve idarenin herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığı, ödemelerin peşin (nakit) veya banka teminatlı çekle yapılacağı, ihaleyi kazananların en geç 28 Şubat tarihine kadar hayvanları almak zorunda olduğu kaydedildi. Açıklamada, 28 Şubat Çarşamba günü mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda ihale kararının iptal edileceği bildirildi.

Kasaplık satışına sunulan inekler Çömlekçi, diğer hayvanlar ise Şht. Tğm. Doğuş Uran (MARGO) Çiftliği’nde görülebilecek. Tekliflerin en geç 21 Şubat Çarşamba saat 11.00’e kadar Şht. Doğuş Uran (MARGO) çiftliğindeki teklif kutusuna atılması gerektiği duyurulan açıklamada, geç gelen tekliflerin dikkate alınmayacağı belirtildi.