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DİEGO TARDELLİ'YE GÖRÜLMEMİŞ CEZA!

Çin Süper Ligi'nde forma giyen Diego Tardelli ilginç bir ceza aldı.

Giriş Tarihi: 1 Kasım 2018 Perşembe 15:13
DİEGO TARDELLİ'YE GÖRÜLMEMİŞ CEZA!

Çin Futbol Birliği, Şanghay SIPG ile oynanan karşılaşma öncesi milli marş esnasında yüzünü kaşıması nedeniyle Shandong Luneng'den Brezilyalı Diego Tardelli'ye bir maç ceza verdi.

Birliğin internet sitesinden yapılan açıklamada, Şanghay SIPG'nin 4-2 kazandığı karşılaşma öncesi Çin milli marşı sırasında yüzünü kaşıdığı görülen Tardelli'ye, ulusal değerlere saygısızlık ettiği ve topluma kötü örnek olduğu gerekçesiyle bir maç ceza verildiği duyuruldu.

Kariyeri boyunca ülkesinde Sao Paulo, Flamengo, Atletico Mineiro, Rusya'da Anzhi, İspanya'da Real Betis, Hollanda'da PSV ve Katar'da El-Gharafa gibi takımlarda forma giyen 32 yaşındaki golcü futbolcu Tardelli, 2015'te Shandong Luneng'e transfer olmuştu.

 

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