DOĞA-İZDER KIŞ KAMPI GERÇEKLEŞTİRDİ

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 16:09

Doğa İzcilik Derneği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kamp müdürü Havva Çobanoğlu ve kamp müdür yardımcıları Alper Demir ve Ahmet Aydın Abiç, kış kampı yapmaktaki amaçlarının izciliğin her türlü hava koşullarında da olsa çadır kurarak kamp yapılabileceğini göstermek ve izcilerin farklı hava koşullarında da doğayı yakından gözlemleyip, adapte olmalarını sağlamak olduğu kaydedildi.



Açıklamada, telefon, tablet gibi elektronik cihazların bulunmadığı, zor hava koşullarının hakim olduğu kampta elektrik dahi olmadığı belirtildi.



Dernek Başkanı Havva Çobanoğlu, iç disiplini geliştirmenin yolunun dış disiplini geliştirmeye bağlı olduğunu, bunu da izcilik faaliyeti ile gerçekleştirebildiklerini belirtti.



Değerler sistemi üzerine kurulmuş olan izcilik faaliyetinde temel amaçlarının topluma faydalı, ülkesine bağlı, zararlı alışkanlıklardan uzak, değerlerini gözeten iyi birer yurttaş yetiştirmek olduğunu belirten Çobanoğlu, İzciliğe gönül vermiş 7 yaş üzeri tüm çocuk ve gençlerin bu faaliyeti gerçekleştirebileceğini kaydetti.



Çocuklara koyulan katkının geleciğe konulan birer tuğla olduğunu belirten Çobanoğlu, birlik ve beraberliğin ülkeyi daha da ileriye taşıyacağını belirterek, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığına, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayına, Gazimağusa Polis Genel Müdürlüğüne, Orman Dairesine ve Yeniboğaziçi Belediyesine katkılarından dolayı teşekkür etti.