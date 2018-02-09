Giriş Tarihi: 9 Şubat 2018 Cuma 11:52

İçişleri Bakanı Kadri Çevre Platformu Üyeleri İle Görüştü

Dt. Teksen Köroğlu, Bakan Kadri’ye yeni görevinde başarılar dileyerek, “ Platform olarak sizlere her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

İçişleri Bakan Ayşegül Baybars Kadri, Biyologlar Derneği, Tabipler Birliği, Çevre Mühendisleri Odası ve Taşkent Doğa Parkı’ndan oluşan Çevre Platformu üyeleri ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dünkü görüşmede Çevre Platformu adına ilk sözü alan Dt. Teksen Köroğlu, Bakan Kadri’ye yeni görevinde başarılar dileyerek, “ Platform olarak sizlere her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

“DERELER DOĞRU ŞEKİLDE ISLAH EDİLMİYOR”

Biyolog Hasan Sarpten de, dere ıslahlarının doğru şekilde yapılmadığını, derelerin temizleme adı altında talan edildiğini ve derelerdeki doğal yaşamın tamamen bitirildiğini söyledi. Derelerin ıslahının iş makineleriyle değil ilgili devlet kurumları ve sivil toplum örgütlerinin oluşturacağı bir komitenin yapacağı master plan çerçevesinde doğru bir biçimde yapılmasının mümkün olduğuna değinen Sarpten, komitenin ivedi bir şekilde oluşturulması için talepte bulundu. Platformun diğer temsilcileri de dere ıslahı, çevre ve yaban hayatın korunması ile ilgili görüşlerini paylaştılar.

“DOĞAL HAYATI KORUMAK ÖNCELİKLİ GÖREVİMİZDİR”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri ise, konuşmasında, doğal hayatı korumanın başlıca görevleri arasında olduğunu söyleyerek, ülkenin korunması ve planlanması konusunda hassasiyeti olduğunu, özelde dere yataklarının ıslahında doğal yapıyı bozmayacak ve canlıların habitatını engellemeyecek şekilde çalışmaların yapılacağını belirtti. Görev süresince sivil toplum örgütleri ile yakın temas halinde çalışacağının altını da çizen Kadri, her kesimden alınacak görüşlerle atılacak olan adımların en doğru adımlar olduğunu ve bu bağlamda çalışmalarını sürdüreceklerini söyleyerek, platform üyelerine katılımları için teşekkür etti.