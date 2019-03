“DOĞRU ZAMANDA DOĞRU ADIMLAR…”

Giriş Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 10:38

Mehmetçik’teki sohbet toplantısına ilgi gösteren vatandaşlardan gelen sorulara yanıt veren Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Halkın Partisi’nin ziyaretleri, çalışmaları yanı sıra vatandaşlardan gelen sorular üzerine Kıbrıs Sorunu hakkında da bilgi verdi.

Toplantıda İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da vatandaşları, kırsal kesim arazileri alt yapı çalışmaları ve belediyeler yasa tasarısı hakkında bilgilendirdi. Mehmetçik ziyaretinde Halkın Partisi Genel Sekreteri Yenal Senin, Milletvekilleri Gülşah Sanver Manavoğlu, Hasan Büyükoğlu ve Mesut Genç de hazır bulundu.

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Mehmetçik de, Kıbrıs sorunu, garantiler, son zamanlardaki GKRY’nin silahlanması ve bölgedeki hidrokarbon rezervleri konusunda yaşanan diplomatik gelişmeler hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

HP’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

“GKRY’nin son zamanlarda silahlanma detaylardan da anlaşılacağı üzere bahse konu adımların savunma maksadını fazlasıyla aşan bir nitelik gösterdiğini belirten Özersay, bu adımların yanı sıra, Rum tarafının ABD’nin GKRY’ye uygulamakta olduğu silah ambargosunu kaldırmak yönünde bir takım girişimler yaptığını ve Washington ziyareti sırasında bunu önlemeye dönük diplomatik temaslar yaptığını ve ABD’nin silah ambargosunun kaldırılması durumunda GKRY’nin silahlanma faaliyetlerini daha da artıracağı ve iki taraf arasında gerginliği tırmandıracağının muhataplara anlatıldığını hatırlattı.

Özersay, “Rum tarafının bu eylemleri, hassas dengelerin bulunduğu adamız ve Doğu Akdeniz’deki güven ve huzur ortamını tehdit ederek güvensizlik ortamının yerleşmesine neden olacağı gibi, Ada’da işbirliğine dayalı bir ortaklık tesis edilmesi felsefesinin içeriğini de boşaltmak anlamına gelmektedir” dedi.

Garantiler konusunda da halkımızın müsterih olmasını istiyorum diyen Özersay, geçen haftalarda Antalya’da TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede tüm bölgesel gelişmeleri konuştuklarını her konuda istişare içerisinde olunduklarını belirtti. Özersay, “TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos’un daha iki gün önce Antalya’da gerçekleştirdikleri ortak basın açıklamasında yaşananlardan da görüldüğü üzere bu konudaki hassasiyetimizin altı çizildi.” Özersay, “bir yandan bölgede savunma maksadını aşan bir silahlanma içine gireceksiniz öte yandan da garantilerin modasının geçtiğini ileri süreceksiniz bu çok gerçekçi ve samimi bir yaklaşım olmaz” dedi.

Siyasi eşitlik ve Kıbrıs etrafındaki hidrokarbon rezervlerine ilişkin vatandaşlardan gelen sorular üzerine de Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, siyasi eşitlik ve yönetimde yetkilerin paylaşımı konusunda birçok kez dile getirdiğimiz gibi GKRY maalesef buna hazır görünmüyor.

Geçmişte bu konularda uluslararası toplumun atmış olduğu hatalı adımlardan dolayı sorunun çözümünden uzaklaşıldığına vurgu yapan Özersay, “2004'te AB tarafından yapılan yanlış ya da AB yetkililerinin Rum tarafının yanlışına ortak oluşu Kıbrıs sorununu yapay bir 'Avrupa Birliği uyuşmazlığı' haline getirdi, Rum tarafına verdiği statü ve kendisine güven hissi nedeniyle süreci daha da zorlaştıran bir durum ortaya çıkardı. Şimdi ise Rum tarafının doğalgaz ve petrol girişimiyle Kıbrıs sorunu yine yapay olarak 'Ortadoğu sorunu haline getirilmektedir. Yani Doğu Akdeniz'de bir adada esasen etnik temele dayalı uluslararası bir uyuşmazlık iken, hem Avrupa hem de Ortadoğu uyuşmazlıklarının içerisine dâhil edilerek Kıbrıs sorunu daha da karmaşık hale sokuluyor. Ortadoğu ülkeleri arasındaki uyuşmazlıklar, mevcut Kıbrıs sorununa ithal edilmiş olacak. Sorunun çözümünü güçleştiren yeni bir unsur daha yaratılmış olacak.” Şeklinde açıklamalarının olduğunu hatırlatan Özersay, bugün geldiğimiz noktada sekiz ay önce tekrardan bu yaklaşımların ötesine bakarak “evrimsel işbirliği” modeliyle ve pragmatizmle doğalgaz sorunu aşabileceğimize dikkat çekmiştim. Hatırlayacaksınız; Kıbrıs Rum tarafını özellikle uluslararası şirketler bir noktada durup bizimle işbirliğine zorlarsa bütün düğüm çözülür aslında” demiştim.

2004 yılında büyük bir fırsat kaçırıldığını anımsatan Özersay, “Rumlar’a sen AB üyesi olmak istiyorsan Kıbrıs sorununun çözümünü sağlayacaksın veya Kıbrıslı Türkler’in rızasını alacaksın denilmedi, denilmiş olsaydı bugün çok başka bir yerde olurduk. Şimdi aynısı potansiyel olarak önümüzde duruyor. Bu aşamada ya da doğalgazın pazara çıkma aşamasında, Rumlar’a ya ‘burada risk var biz bunu yapamayız’, ya da ‘gidin Kıbrıslı Türkler’le uzlaşıya varın’ denmesi gerekiyor”. Üç ay önce ABD temaslarımız çerçevesinde birden fazla düşünce kuruluşuna, doğal gazda işbirliği yapılması gerektiğini, uluslararası toplumun bunun şartlarını yaratması gerektiğini ve bunun şirketler aracılığıyla ne şekilde yapılacağını anlatmıştık. Daha önce defaatle söylediğim gibi “doğalgaz konusu bir çatışma unsuru olsun istemiyoruz ve biliyoruz ki eğer çözümden de önce bu konuda oturup konuşur, işbirliği yapmaya başlarsak o zaman Doğu Akdeniz bölgesi çok daha istikrarlı bir bölge haline gelir. Bu bölgedeki tüm aktörler arasında ticaretin ve işbirliğinin gelişmesi karşılıklı bağımlılık yaratacağından kimse o noktadan sonra çatışma ihtimalini göze alamayacaktır. Bölge barışı için işbirliği ve karşılıklı bağımlılık elzemdir diye düşünüyoruz ve hala bu önerilerimiz geçerlidir.” Dış ilişkiler bağlamında aktif diplomasinin çok önemli olduğunu, Kıbrıs Türk Halkı olarak burada var olduğumuzu, var olacağımızı ve dünyaya söyleyecek sözümüz olduğunu herkes bilmelidir. Bunu diplomasi yoluyla, doğru zamanda doğru adımlarla başaracağız.

HALKIN PARTİSİ MEHMETÇİK TEMSİLCİLİK BİNASI’NIN AÇILIŞINI YAPTI…

Mehmetçik’teki sohbet toplantısından sonra Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Halkın Partisi Genel Sekreteri Yenal Senin, Milletvekilleri Gülşah Sanver Manavoğlu, Hasan Büyükoğlu, Mesut Genç ve Halkın Partisi gönüllüleri Mehmetçik Temsilcilik binasının açılışını yaptı. Açılışta konuşan Özersay, “söz verdiğimiz gibi sadece muhalefette değil, sadece seçim zamanı değil her zaman halkın içinde olmaya, vatandaşı samimiyetle dinlemeye, sorunlara doğru çözüm üretmek için her zaman halkın nabzını tutmaya devam edeceklerini yineledi ve Mehmetçik temsilcilik binasının tüm bölgeye ve halkımıza hayırlı olmasını diledi.”