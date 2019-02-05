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DOĞU DEMİRKOL KIBRIS'TA

Kahkaha tufanına hazır olun... Doğu Demirkol Kıbrıs’ ta...

Giriş Tarihi: 5 Şubat 2019 Salı 09:37
DOĞU DEMİRKOL KIBRIS'TA

Ahlat Ağacı ve Ölümlü Dünya filmlerindeki başarılı performansı ve Güldür Güldür Show’daki stand up gösterisiyle ülkenin mizah gündemine oturan Doğu Demirkol, tek kişilik gösterisiyle sahnede yerini alıyor.

Abiler Detected ve çeşitli fenomen videonun kahramanı komedyen, İstanbul ve farklı şehirlerdeki pek çok Açık Mikrofon ve komedi gecelerindeki performansıyla da adından söz ettirmeyi başarmıştı. Stand up gösterisinde kendi yaşamından ve bu topraklarda güldürü niteliği taşıyan her olaydan beslenen Doğu Demirkol, iddialı ve mütevazı duruşu ile izleyicisinin karşısında olmaya hazırlanıyor.

Biletler DENİZ PLAZA'larda satışa sunulmuştur...

10 Şubat Pazar Saat: 20.30 
Yakın Doğu Üniversitesi AKKM

 

 

   
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