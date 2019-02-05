"DOĞURGANLIK HAKLARI VE KADIN SAĞLIĞI"

Giriş Tarihi: 5 Şubat 2019 Salı 18:30

TP Milletvekili Sıla Usar İncirli, “Doğurganlık Hakları ve Kadın Sağlığı” konusunda yaptığı konuşmada, kadınların haklarının insan hakları çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini, bu yapılmazsa çağdaş bir ülkeye ulaşmanın mümkün olmayacağını belirtti.

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu’na “fakülte ile meclis kürsüsünü karıştırma” eleştirisinde bulunan İncirli, komitenin Ceza Yasası değişikliği konusunda sağlıklı ve çok yönlü değerlendirmelerde bulunarak, en doğru çerçeveyi şekillendireceğine inanç belirtti.

İncirli, Ceza Yasası değişikliğini, salt gebeliğin sonlanma süresinin yeniden düzenlenmesiyle ilgili olmadığını ve değişikliği bunun üzerinden değerlendirmenin indirgeme olacağını ve doğru olmayacağını söyledi.

Cinsel eğitim konusunun da konuşulması gerektiğini söyleyen İncirli, modern korunma yöntemleri konusunda eğitimin şart olduğunu ve bunun da devlet eliyle yapılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Merkezden uzak, yoksul insanların bu eğitimleri almasının önemine işaret eden İncirli, Sağlık Bakanlığı’nın bu anlamda çalışmalar yaptığını söyledi.

Gebelik sonlanmasının yasal olmaması ve sağlıklı şekilde yapılamamasından dolayı yaşanan sorunlara dikkat çeken İncirli, tartışmaların merkezinde bunu önlemenin olduğunu belirtti.

Doğurganlık haklarının insan hakları çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen İncirli, gebeliğin sonlandırılmasını bir korunma yöntemi olarak görmediklerini, eğitim ve korunma yöntemlerine ulaşmanın yaygınlaşmasının bu noktada çok daha önemli olduğunu kaydetti.

İncirli, çağdaş ülkelerde kabul edilemeyecek bazı maddelerin de yasada değişikliğe uğrayacağını, insan kaçakçılığını önleme, nefret söylemi gibi alanlarda da değişiklikler geleceğini söyledi.