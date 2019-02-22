“DOĞUŞ DERYA HÜKÜMETİ BAY-PAS ETTİ”

Giriş Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 08:39

YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz yaptığı yazılı açıklamada, bir süre kamuoyunu yakından meşgul eden Vicdani Ret Yasa Tasarısının, gerek Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın, gerekse Başbakan Tufan Erhürman’ın “acil değil. Sırası geldiğinde komitede görüşülecek” mealindeki açıklamaları ile gündemden kalktığını ileri sürerek, “Ne var ki Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komite Başkanı Doğuş Derya hiç kimse ile istişare yapmadan tamamen kendi yetkisini kullanarak bu yasa tasarısını gündemin önüne almış ve görüşmeye başlamıştır” ifadelerini kullandı.

Büyükyılmaz, ilgili komitede sırasını bekleyen, ivedilik alınmış bir çok önemli yasa beklerken, Komite Başkanı’nın koalisyon ortaklarından birisi olan Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ı ve Başbakan Tufan Erhürman’ı bay pas ederek yasa tasarısını ön sıraya almasının kafalarda ciddi soru işaretleri yarattığını ileri sürdü.



Meclis Komitesi’nde ivedilik alınmış yasa tasarılarını, “2 adet uluslararası anlaşmanın onaylanması yasa tasarısı, Yabancılar Değişiklik Yasa Tasarısı, Ceza Değişiklik Yasa Tasarısı, İç Tüzük Değişiklik Yasa Tasarısı, Taşınmaz Mal Yasa Tasarısı, 3 adet üniversite izin yasa tasarısı, Elektronik Haberleşme Yasa Tasarısı, Bilişim Suçları Yasa Tasarısı, Mal Bildiriminde Bulunulması ve Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Yasa Tasarısı, Barış Harekatından Önce Yabancıların Sözleşme İle Aldıkları Taşınmaz Mallar Yasa Tasarısı, Askerlik Yasa Tasarısı (Vicdani ret) ve Seçim ve Halk Oylaması Yasa Tasarısı” olarak sıralayan Büyükyılmaz, vicdani ret ile ilgili yasa tasarısının Komitede bekleyen 16 Tasarı içerisinde 15. sırada olduğunu ve ivediliğinin de bulunmadığını ifade etti.

Büyükyılmaz, YDP olarak vicdani ret meselesi konusundaki duruşlarının belli olduğunu, ancak demokratik ortam içerisinde konunun görüşülmesine ve tartışılmasına karşı olmadıklarını belirterek, “Ülkede bu kadar sorun varken ve Komitede bekleyen bu kadar önemli yasa var iken Sayın Komite Başkanı’nın ideolojik görüşlerine uygun olduğu için bu tasarıyı gündemin ilk sırasına alması kabul edilebilir bir durum değildir” dedi.