DOME OTEL GERÇEKLERİ

Giriş Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 11:26

Dome Otel çalışanlarının 2008 öncesi Vakıflar İdaresi tarafından yönetilirken, çalışanlar hakkında sendika ile vardığı mutabakat gereği kazanılmış haklarının, 2008 yılında Turizm Emekçileri Sendikası tarafından yönetilmeye başlamasının ardından, bu haklarının nasıl budandığı ortaya çıktı.



"Yeni bir model" diye ortaya atılan, "oteli işçiler yönetecek" diye sunulan bu sistemin aslında işçilerin haklarının budanmasıyla, otel müdürünün de, otel patronunun da, sendika başındaki kişinin de aynı kişi olarak yıllarca yönetildiği "Diktatörce bir sistem" olduğu anlaşıldı.



Vakıfları İdaresi zamanında yönetilen otelde iişçilerin, ücretten, izinlere, kar paytlarına ve kıdem tazminatına kadar bir çok hakkının işçilerin bağlı olduğu Turizm Emekçileri Sendikası tarafından nasıl kesintiye uğratıldığı elde edilen belgeler sonrası ortaya döküldü.



Kıbrıs Medyatör'ün elde ettiği belgelere göre işte Vakıflar İdaresi zamanında ve son 10 yıldır sendika tarafından yönetilen işçilerin hakları farkı;

1. Belge, işe alınma-çalışma süreleri-tatil ve ödeme şekilleri farkları;

2. Belge, ücret, hayat pahalılığı, kıdem tazminatı, ihbar süreleri ve kar payları farklılıkları;

3. Belge çocuk yardımı, üniforma, disiplin cezaları ile ilgili bölüm;

Yukarıda ortaya konular bu belge ve gerçekler ışığında görülüyor ki, ortaya konulan "Yeni bir model" diye sunulan bu sendika yönetiminin, çalışan işçilere başvuracak bir merci bırakmadığı, daha önceden sahip oldukları haklarının budandığı, katı ve diktatörce sendika tarafından yönetilen ve dünyanın hiç bir yerinde görülmeyen bir uygulama olduğu ortaya çıkmıştır.

Haluk DOĞANDOR

(Kıbrıs Medyatör Özel Haber)

