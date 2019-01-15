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"DOME OTEL'DE 10 YILDIR PEŞKEŞ VAR"

Zaroğlu, 10 yıldır Vakıflar tarafından bir sendikaya kiralanan Dome Otel’de birçok yanlış iş yapıldığını, otelin bir oda fiyatından daha aza kiralandığını, peşkeş çekildiğini iddia etti

Giriş Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 19:32

Zaroğlu, kendisinin de gidip buraya 10 yılda 1 milyon TL değil yılda 2 milyon TL teklif ettiğini ifade ederek, işletmek için değil buradaki yanlışlığa peşkeşe dur demek için talip olduğunu kaydetti.

Bir milletvekili olarak buraya talip olurken çok eleştiri aldığını, ancak yasalara göre buraya talip olabileceğini anlatan Zaroğlu, ama burada meselenin kendisi değil buraya herkesin talip olabileceğini göstermek olduğunu dile getirdi. 

ZAROĞLU, NEDEN ASKERLİK YAPMADIĞINI AÇIKLADI

Zaroğlu, CTP sosyal medya hesaplarından kendisine askerlik yapmadığıyla ilgili hakaretler yağdırıldığını iddia ederek, neden askerlik yapamadığıyla ilgili geçirdiği ameliyatın ve belindeki vidaların filmini gösterdi

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