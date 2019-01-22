DOME OTEL’DE SENDİKACILIK OYUNLARI

Giriş Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 18:29

Kıbrıs Medyatör’ün yaptığı araştırmada ortaya dökülen belgelerle, Dome Otel’de sendikacılık, oteli işçiler yönetiyor diye ortaya atılan modelin aslında, bir çok oyunların döndüğü, Vakıflar İdaresi’ni günde 40 Euro (250 TL) sözde kar payı görüntüsüyle zarara uğratarak sömüren bir düzen olduğu belgelendi.

TOPLU SÖZLEŞME BELGESİ

KKTC Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’nin 02-01-2019 tarihli “Direktörler Kurulu Onay belgesi” içerisinde yer alan aynı zamanda Dayanışma Turizm LTD. Şirketi’nin hissedarları arasında yer alan kişilerin aynı zamanda Dome Otel’de çalışan işçilerin 19-02-2019 tarihindeki toplu iş sözleşmelerinde TES (Turizm Emekçileri Sendikası) adına imza attıkları ortaya çıktı.

Direktörler Kurulu onay belgesi içinde, şirket adına imza atan, Mustafa Oğuz Etçi, Timuçin Karacamert’in Direktör, Fatih Öktem’in hissedar olduğu öğrenilirken aynı direktörler kurulu içinde son sırada yer alan Tolga Demiral’in direktör olmasına karşın TES (sendika) adına imza koyduğu, yine direktörler kurulu sekreteri Asiye Şahin’in de TES (sendika) adına imza attığı belgelendi. TES (sendika) adına imza atan bir diğer kişinin Cengiz Çelik’in de hissedar olduğu ortaya çıktı.

İŞTE O BELGELER

HEM ŞİRKET DİREKTÖRÜ VE ORTAK HEM DE SENDİKA TEMSİLCİSİ

Hukuki olarak bir kişinin hep patron yani işveren, hisse sahibi olduğu hem de aynı zamanda işletmede yapılan bir toplu sözleşmede işçi temsilcisi olarak sendika adına imza attığı görülmüş bir olay olmadığından, toplu sözleşmenin geçerliliğinin ne olacağı merak ediliyor.

8