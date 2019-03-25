Ana Sayfa Gündem DONMUŞ PATATESE KOTA...

DONMUŞ PATATESE KOTA...

Bakanlar Kurulu, donmuş patates ithaline kota getiren bir karar aldı.

Giriş Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 10:03
DONMUŞ PATATESE KOTA...

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Bakanlar Kurulu, “ülke ürünü patatesten üretilen parmak patatesin üretiminin desteklenmesi amacıyla yurt dışından yapılacak her türlü donmuş patates ithalatında ithalatçılara ülke ürünü olan, Tarım ve Doğa Kaynaklar Bakanlığı'nın onayladığı standartlarda üretilen donmuş patatesten aldıkları miktarın iki buçuk katı kadar ithal izni verilmesine ve bahse konu iş ve işlemlerin Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı 'na bağlı Tarım Dairesi tarafından yürütülmesine” karar verdi.
TAK muhabirinin bakanlıktan edindiği bilgiye göre, geçtiğimiz yıl sonlarında kaldırılan kota, yeni patates mahsülünün çıkmasıyla birlikte üreticiyi korumak amacıyla Bakanlar Kurulu’nca yeniden getirildi.

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirisiniz

“TELEFON DAİRESİNİ SATTIRMAYACAĞIZ”

Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık