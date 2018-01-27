Dörtlü hükümet tamam

Giriş Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 17:18

UBP İLE DP KOALİSYON GÖRÜŞMELERİNE BUGÜN DEVAM EDİYOR

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi (UBP), koalisyon görüşmeleri çerçevesinde Demokrat Parti (DP) ile başlattığı temaslara bugün de devam ediyor.

UBP İLE DP KOALİSYON GÖRÜŞMELERİNE BUGÜN DEVAM EDİYOR KOALİSYON GÖRÜŞMELERİNDE BUGÜN UBP İLE DP BUGÜN SAAT 10.30’DA GENEL SEKRETERLERİN BAŞKANLIK EDECEĞİ HEYETLER ARASI TOPLANTI YAPACAK 4’LÜ KOALİSYON GÖRÜŞMELERİNİ TAMAMLAYAN PARTİLERİN YETKİLİ KURULLARININ PAZARTESİ TOPLANARAK KARAR VERMESİ BEKLENİYOR

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi (UBP), koalisyon görüşmeleri çerçevesinde Demokrat Parti (DP) ile başlattığı temaslara bugün de devam ediyor. UBP ile DP saat 10.30’da DP Genel Merkezi’nde genel sekreterlerin başkanlık edeceği heyetler arası toplantı yapacak. Koalisyon görüşmelerine önceki gün başlayan UBP, CTP’yi ziyaretinin ardından dün de TDP, DP ve YDP ile görüşmüştü.

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün ile DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, ilk görüşmelerinin ardından yaptıkları açıklamalarda, çalışmalarına bugün devam edeceklerini belirtmişlerdi.

DÖRTLÜ KOALİSYON GÖRÜŞMELERİ TAMAMLANDI Bu arada dörtlü koalisyon görüşmelerini tamamlayan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Demokrat Parti (DP), Halkın Partisi (HP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), parti içi değerlendirmelerine pazartesi başlayacak. Dört partinin, koalisyon çalışmalarının sonunda ulaşılan uzlaşıları pazartesi parti yetkili kurullarında değerlendirmesi bekleniyor.