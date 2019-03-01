"DÖRTLÜ KOALİSYON DUVARA TOSLADI"

Giriş Tarihi: 1 Mart 2019 Cuma 08:39

UBP’den yapılan açıklamaya göre Tatar, Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin, Merkezi İhale Komisyonu Başkanlığı’nın başvurusu üzerine “Teknecik Santrali Kapasite Artırma İhalesi”ni incelemeye aldığını ve çıkan raporun olumsuz olduğunu belirtti.

Tatar, “Dörtlü koalisyon hükümeti; her konuda tam anlamıyla duvara toslamış durumdadır. Yaptıklarının çoğu ya yanlış ya yasadışıdır” iddiasında bulundu.

Tatar, ODTÜ İnceleme Raporu’nda “elektrik enerjisi üretim şekillerinden daha verimli, çevreci, enerji ve çevre alanında sürdürülebilirliğe katkıda bulunan ve yenilenebilir enerji kapasite artırımına destek ve olanak sağlayan yatırımların yapılması gerektiğinin, yapılması planlanan kapasite artırımının ciddi bir fark yaratabilme özelliğine sahip olmadığının, çift yakıtlı makine alımının şu anki ekonomik koşullar da dikkate alındığı zaman toplum faydası açısından (düşük maliyet ve toplum sağlığı) somut katkısının ne olacağının belirsiz olduğunun” yer aldığını kaydetti.

UBP Genel Başkanı Tatar, raporda “ihalenin uluslararası alanda açılmasının kamu vicdanının rahatlatılması açısından da büyük önem taşıdığının” belirtildiğini ifade etti.

Tatar, “UBP olarak baştan beri ifade ettiğimiz, eğer ihaleye çıkılıp da santral alınacaksa mutlaka fiyatların düşmesi için uluslararası ihaleye çıkılması gerektiği yönündeki görüşümüzün ODTÜ raporunda yel almasının partimizin doğru çizgide ilerlemekte olduğunun yeni bir göstergesi olduğunu da kamuoyumuzun dikkatine getirmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Tatar, KKTC için esas olanın, Anavatan Türkiye ile elektrik enerjisinde enterkonnekte bir sistem kurmak olduğu şeklindeki görüşlerinde ısrarcı olduklarını da kaydetti.