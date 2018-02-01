Dörtlü koalisyon hazır hükümet kuruluyor !

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Bütün müdahaleye rağmen kurtarılamadı !

Yarın hangi bölgede elektrikler kesilecek !

Henüz 16 yaşındaydı yaşamını yitirdi !

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