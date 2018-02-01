Dörtlü koalisyon hazır hükümet kuruluyor !

YENİ HÜKÜMETE DOĞRU
Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman başkanlığındaki 4 partili koalisyon kabinesinin yarın Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulması ve Meclis toplantısının ardından devir teslim törenleri aynı gün yapılacak.
YENİ HÜKÜMETE DOĞRU… EĞİTİM BAKANLIĞI’NDA DEVİR TESLİM DE YARIN
Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman başkanlığındaki 4 partili koalisyon kabinesinin yarın Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulması ve Meclis toplantısının ardından devir teslim törenleri aynı gün yapılacak. Başbakanlık’ta devir teslim töreni 14.00’te, Dışişleri Bakanlığı’nda 15.00’te, Eğitim Bakanlığı’nda da 15.30’da yapılacak.