DOSTLUK GRUBU’NUN 16 ÜYESİ BELİRLENDİ

Giriş Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 13:43

Meclis’in bugünkü toplantısında ilk olarak sunuşlar bölümünde Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun Genel Kurul’un yarınki birleşim gündemine ilişkin kararı ele alındı. Buna göre yarın yasama ve denetleme işlevi birlikte yapılacak.

Ardından Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı’nın “KKTC Parlamentosu ile TC Parlamentosu Arasında Dostluk Grubu’nun Üye Sayısı ve Oluşumuna İlişkin Kararı” da Genel Kurul’da ele alındı.

Oy birliğiyle alınan kararla KKTC Parlamentosu ile TC Parlamentosu Arasında Dostluk Grubu’nun üye sayısının 16 olması onaylandı.

Dostluk Grubu’ndaki üyeler ise söyle:

“UBP’den Dursun Oğuz, İzlem Gürçağ, Yasemi Öztürk, Ali Pilli, Nazım Çavuşoğlu, Resmiye Canaltay; CTP’den Sıla Usar İncirli, Salahi Şahiner, Asım Akansoy, Armağan Candan; HP’den Hasan Topal, Hasan Büyükoğlu, Mesut Genç; TDP’den Hüseyin Angolemli; DP’den Koral Çağman ve YDP’den Bertan Zaroğlu.”

Ayrıca bazı tasarıların Genel Kurul’da üçüncü görüşmeleri için ivedilik kararları da alındı.

Kararlar oy birliği ile kabul edildi.