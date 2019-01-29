DP LEFKE KONGRESİ YAPILDI. YENİ BAŞKAN ÖZUYSAL

Giriş Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 08:44

DP’den yapılan açıklamaya göre, kongrede, DP Lefke İlçe Başkanlığına Ekrem Gazi Özuysal, Kadın Örgütü Başkanlığına Funda Kaşer ve Gençlik Örgütü Başkanlığına Cemaliye Tahsildaroğulları oy birliğiyle seçildi.

Kongreye, DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, bazı ilçe başkanları, parti yetkilileri, kadın ve gençlik örgütleri ve partililer katıldı.

DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, annesinin rahatsızlığının nüksetmesi üzerine genel kurulda konuşma yapmadan ayrılmak durumunda kaldı.



Divan Başkanlığına seçilen Özel Tahsin, DP Lefke İlçe Kongresi’ni, Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ın doğum gününe denk getirdiklerini belirterek, bu vesileyle Denktaş’ı rahmet, minnet, şükran ve özlemle andıklarını belirtti.



Tahsin, Rauf Denktaş’ın nasihatlerini unutmadan, gösterdiği yolda ilerleyeceklerinin sözünü yineledi.



Kongrede, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın nasihatlerinin yer aldığı slâyt gösterisi dakikalarca ayakta alkışlandı.



ATAOĞLU: “LEFKE VE BÖLGESİNİN TURİZMDE HAK ETTİĞİ NOKTAYA GELMESİ İÇİN DÜĞMEYE BASILDI”



Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, kongrede yaptığı konuşmada, Lefke’yi gerek parti, gerekse Turizm Bakanlığı olarak önemsediklerini, bu nedenle Lefke ve bölgesinin turizmde hak ettiği noktaya gelmesi için düğmeye bastıklarını söyledi. Ataoğlu, Lefke’nin kalkınması için bakanlığının yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler verdi.



Yürütülen çalışmalarda, Güzelyurt ve bölgenin kış turizmine açılması, müzeler, otellerin hayat bulması ve üreticilerin ürünlerini pazarlayacağı pazar alanlarının yaratılması gibi konular bulunduğunu ifade den Ataoğlu, geleceğin Lefke ve bölgesi için çok daha güzel olacağını belirtti.





ÖZCAFER: “ BİRLİKTELİK İÇERİSİNDE BÖLGEMİZ, HALKIMIZ, ÜLKEMİZ İÇİN BAŞARAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR ŞEY YOK”



DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, partinin ülke genelinde süren mahalle, köy ve ilçe kongrelerinde gösterdiği birlik ve beraberlik tablosunun kendisini heyecanlandırdığını söyledi.



Özcafer, “Birlikte olduğumuz mühletçe uyum ve birliktelik içerisinde başaramayacağımız hiçbir şey yok. Bölgemiz için, halkımız için, ülkemiz için üretip çalışmaya devam edecek, emanetimiz olan devletimize sahip çıkacak, milletin hizmetkârı olmayı sürdüreceğiz. Biz birlikte çok daha güçlü ve güzeliz” dedi.





DP Lefke İlçe Başkanlığına seçilen Ekrem Gazi Özuysal teşekkür konuşmasında, DP’de yıllar içerisinde çeşitli görevler üstlendiğini, bu görevleri layıkıyla yerine getirdiğine inandığını, şimdiyse yeni ve çok daha büyük sorumluluk aldığını, İlçe Başkanlığına seçildiğinden ötürü de gurur yaşadığını dile getirdi.



Özuysal, yeni dönemde DP’yi Lefke’de zirveye taşıyacaklarına inanç belirterek; “Bana ve ekibime inanın, bize güvenin” dedi.



DP Lefke İlçe eski Başkanı Özkan Mavioğlu konuşmasında, aldığı görevleri anımsatarak, ömrünün büyük bir kısmını Lefke’ye hizmet için harcadığını, bundan da gurur duyduğunu söyledi.

DP’de 17 yıl çeşitli birimlerde görev aldığını belirten Mavioğlu, özelde Lefke, genelde Kıbrıs Türk halkı ve KKTC için saçlarına aklar düşünceye dek çalıştığını belirtti.

KAŞER

Kadın Örgütü Başkanı Funda Kaşer de konuşmasında, geçen yıl düzenledikleri etkinliklere ilaveten bu yıl çok daha yoğun ve etkin bir çalışma programı hazırladıklarını, Lefke ilçesine bağlı 13 köyün kadın üyeleriyle bütün olarak çalışarak çok daha güzel işlere imza atacaklarını kaydetti.

Kaşer “Kadın toplumun yarısı demektir. Daha iyi, daha güçlü bir DP ancak kadınlarımız ile mümkün olacaktır” dedi.



Gençlik Örgütü Başkanı Cemaliye Tahsildaroğulları ise Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın yolunda yürüyen gençler olarak, O’nun yaktığı meşaleyi inançla ileriye taşıyacaklarını ve emaneti olan KKTC’ye daima sahip çıkacaklarının sözünü verdi.

Kongrede, DP Lefke İlçe eski Başkanı Özkan Mavioğlu’na partiye uzun yıllar verdiği katkılardan ötürü, DP Genel Sekreteri Afet Özcafer tarafından plaket takdim edildi.