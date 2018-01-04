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DP partisi gönyeli, esnafını ziyaret etti

Demokrat Parti (DP) milletvekili adayları seçim çalışmaları kapsamında Gönyeli’yi ziyaret etti.

Giriş Tarihi: 4 Ocak 2018 Perşembe 17:31
DP partisi gönyeli, esnafını ziyaret etti

DP GÖNYELİ’Yİ ZİYARET ETTİ

Demokrat Parti (DP) milletvekili adayları seçim çalışmaları kapsamında Gönyeli’yi ziyaret etti.

 

Demokrat Parti (DP) milletvekili adayları seçim çalışmaları kapsamında Gönyeli’yi ziyaret etti.   DP’den yapılan açıklamaya göre, milletvekili adayları Gönyeli Pazarı ve Gönyeli İlkokulu’nu ziyaret etti.

Adaylar Gönyeli İlkokulu’nda yöneticiler ve öğretmenler ile sohbet etti, DP’nin seçim sonrası planlarını anlattı, beklentileri dinledi.    Heyet, Gönyeli Pazarı’nda da esnafla görüştü.

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