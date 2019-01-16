“DR. FAZIL KÜÇÜK VE MİLLİ MÜCADELE” SERGİSİ

Giriş Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 08:59

YDÜ’den yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi’nde bulunan Kıbrıs Sanat Merkezi’nde yer alan serginin açılışına, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yanı sıra, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Ana Muhalefet Partisi Başkanı Ersin Tatar, milletvekilleri, Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim üyeleri ile misafirler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan açılış töreninde, sırasıyla YDÜ Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı birer konuşma yaptı.

Ülkemiz sanatçıları tarafından, yağlı boya ve akrilik tablolar, seramik/heykel çalışmalar, üst üste bindirme tekniği ile hazırlanan tarihi fotoğraflar, kolaj, video grafik, dijital illüstrasyon, dijital baskı ve linol baskı teknikleri ile hazırlanmış eserler ile Dr. Fazıl Küçük’e ait bire bir yüz, el ve saçlarında gerçek saçlarla kıllandırma tekniği ve protez göz kullanılarak tasvir edilen Hiperrealist silikon heykelin sergilendiği “Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele” temalı sergi, bir ay boyunca ziyarete açık olacak. Milli Mücadele dönemlerinde yaşamış Kıbrıslı fotoğraf sanatçılarına ait Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele temalı fotoğraflar da sergilenirken, Kraliçe Elizabeth’in Dr. Küçük’e hediye ettiği ve cumhurbaşkanı muavini iken makam arabası olarak kullandığı Austin Princess marka araç ile özel arabası Chevrolet marka araba da sergide yer alıyor.



PROF. DR. HASSAN: “DR. KÜÇÜK’ÜN EŞ ANLAMLISI MİLLİ MÜCADELE…”

Açılışta ilk sözü alan YDÜ Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, Dr. Fazıl Küçük adının eş anlamlısının milli mücadele olduğunu belirterek, kendisini kalbi duygular ve şükranla andıklarını söyledi.

Kurucu Rektör, Dr. Suat Günsel’in sanat kapılarını gittikçe açtığı ve sanat dünyasını büyüttüğü bir dönemi yaşadıklarını dile getiren Rektör Prof. Dr. Hassan, bu sanatsal çalışmaların Dr. Fazıl Küçük huzurunda taçlandığını ifade etti. Prof. Dr. Hassan, “Dr. Suat Günsel sanata yeni ivmeler kazandırarak toplumsal ve siyasal hayatımız ile tarihimize milli güzellikler katıyor” dedi.

Dr. Fazıl Küçük’ü sembolik ifadelerle anlatan Prof. Dr. Ümit Hassan, Dr. Küçük’ü kararlılık, liderlik, millilik, stratejiklik, ilkelilik, sevecenlik, basiret ve hekimlik sembolleri ile tanımladı. Dr. Küçük’ün, mücadelede teşkilatlı olma kararlılığını hızlandırma görevini üstlenirken, halkın direnci ve manevi gücünü de pekiştirmeyi sağladığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Hassan, “Liderliği, telkin kabiliyeti, kalem gücü ve teşkilat unsurları ile heyecan, direnç yaratma ve ekip oluşturmadan geçmiştir. Milli oluş görüşü Kıbrıs Türk halkı ile birlikte ilerleyiş yanında Türkiye ile ortak zemin ve ortak hareket planı hazırlamaktan geçmiştir. Aynı zamanda Dr Küçük, Kıbrıs’ın dinamikleri ile dış dinamikleri örtüştürmeyi başarmıştır. Söz gazetesi, Halkın Sesi, KATAK, Kıbrıs Türk Halk Partisi, Kıbrıs Milli Türk Birliği Partisi, Kıbrıs Türk’tür sloganı ortaya koyması, “Ya taksim ya ölüm” parolası ile Milli Mücadele’de dış ve iç girişimleri birleştirmeyi başardı” diye konuştu.

Sözlerinin sonunda Dr. Fazıl Küçük’ün, sevecenlik ve latife severliliği ile kendine özgü şahsiyet yapısı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Ümit Hassan, özverili davranarak zamanın şartlarının gereğini yerine getirme basiretini gösteren ve toplum dokusunu iyileştiren hikmet sahibi bir hekimdi ifadelerini kullandı.



KÜÇÜK: “DR. KÜÇÜK İLE ÖZDEŞLEŞEN KIBRIS TÜRKÜ’NÜN MÜCADELESİ GENÇ NESİLLERE AKTARILMALI…”

Açılışta söz alan Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük de, üzgün olduğunu ifade ederek başladığı konuşmasında, serginin oluşmasına emek verenlere teşekkür etti.

Mehmet Küçük, “Üzgünüm çünkü Dr. Küçük buraları göremedi. Burası bir ovaydı ve muhteşem bir irfan yuvası, üniversite oldu. Dr. Küçük’ün bu irfan yuvasını göremediği için üzgünüm” dedi. Dr. Küçük’ün verdiği mücadeleden bahsederken bu mücadelenin genç nesillere aktarılmasının önemine değinen Küçük, üniversitelerin Kıbrıs Türkü’nün mücadelesi ile özdeşleşen Dr. Küçük’ü genç nesillere aktarmanın görevi olduğunu söyledi. Mehmet Küçük, “Bugün burada İstiklal Marşı’nı Türk Bayrağı yanında okuyabiliyoruz. Dr. Küçük zamanında milli marş Yaşasın Kraldı ve İngiliz bayrağı vardı. Oralardan bugünlere nasıl gelindiğini gelecek nesillere öğretmek görevimizdir” sözlerini kullandı.

Dr. Küçük Vakfı, ailesi ve şahsı adına serginin oluşmasına emek koyanlara teşekkürlerini sunan Mehmet Küçük, Dr. Fazıl Küçük’ü saygı ve rahmetle andı.

Dr. Fazıl Küçük’ün defninin gerçekleştiği gün Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı olduğunu kaydeden ve o günle ilgili anılarını da konuşmasında anlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, şunları dile getirdi:

“Kendisini gerçekten özlüyoruz. Doktor Fazıl Küçük; hem bir önder, hem halkın içinden bir hekimdi… Yoksul insanlara sürekli ücretsiz bakım yapan bir kişilikti. Sevecen, şakacı ama inandığı ilkeler uğruna sonuna kadar mücadele etmesini bilen bir kimlikti. O’nu, her zaman saygı ve rahmetle anacağız. Anısını yaşatmak için yapılanları da ihmal etmememiz gerekiyor. Bugün, bu önemli görevlerden birini yerine getiren Yakın Doğu Üniversitesi’ni de tebrik ediyorum.”