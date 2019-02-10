“DR. FAZIL KÜÇÜK VE MİLLÎ MÜCADELE SERGİSİ”

Giriş Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 08:34

Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Vakfı bünyesinde bulunan Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi tarafından Kıbrıs Türk Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 35. ölüm yıl dönümü anısına ülkenin 92 sanatçısının 165 özgün eseriyle hazırlanan sergi 15 Ocak’ta açılmıştı.



YDÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Atatürk Kültür Merkezi’nde bulunan Kıbrıs Sanat Merkezi’nde yer alan “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” temalı serginin sanatseverler, gençler, öğrenciler ve toplum tarafından yoğun ilgi görmesi nedeniyle 1 Mart tarihine kadar ziyaretçi kabul etmeye devam edeceği bildirildi.



ÖĞRENCİLER VE HALK YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ…





Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı ilk ve orta eğitim okullarındaki öğrencilerin yoğun bir şekilde ziyaret ettikleri sergiyi tüm öğrencilerin gezebilmeleri için serginin uzatıldığı kaydedildi. Ayrıca, Kıbrıs Türk halkının tüm kesimlerinin sergiyi gezebilmelerine imkan sağlamak açısından serginin uzatılmasına karar verildiği ifade edildi.



Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi tarafından Dr. Fazıl Küçük’ün 35 ölüm yıldönümü anısına organize edilen sergide, ülkemiz sanatçıları tarafından, yağlı boya ve akrilik tablolar, seramik/heykel çalışmalar, üst üste bindirme tekniği ile hazırlanan tarihi fotoğraflar, kolaj, video grafik, dijital illüstrasyon, dijital baskı ve linol baskı teknikleri ile hazırlanmış çeşitli eserler ile Dr. Fazıl Küçük’e ait bire bir tasvir edilmiş Hiperrealist silikon heykel de sergileniyor.



Sergide Milli Mücadele yıllarında yaşamış olan birçok olaya tanıklık etmiş, Kıbrıslı fotoğraf sanatçılarına ait fotoğraflar da sergileniyor.



Ayrıca sergiyi ziyaret edenler Dr. Fazıl Küçük’ün çeşitli yıllarda yaptığı konuşmalarını da izleme şansına sahip olacaklar.



Sergi daha sonra başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere 14 Türkî Cumhuriyet ve Toplulukta da sergilenecek.