DR. ÖZTEKİNER HAYATINI KAYBETTİ

Giriş Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 09:07

Genel cerrahlığı yanında bestekarlığıyla tanınan, Erenköy gazisi de olan Öztekiner, bugün toprağa verilecek.

Öztekiner için saat 10.30’da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tören düzenlenecek; ardından Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazının arından Lefkoşa Mezarlığı’nda askeri törenle defnedilecek.

Ailesinden alınan bilgiye göre, son iki aydır ayaklarından rahatsız olan ve yürüyemeyen Dr. Öztekin Öztekiner, dü evinde hayatını yitirdi.

1940’ta Limasol’a bağlı Yalova-Piskobu doğumlu olan Öztekiner, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olmuş, 1983-92 yılları arasında başhekimlik yapmıştı.

Emeklilik yıllarında huzurevi çalıştıran Öztekiner, evli ve ikisi erkek biri kız üç çocuk babasıydı.

