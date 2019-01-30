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DÜÇ, KASAPLIK HAYVAN SATIŞI YAPACAK

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi (DÜÇ); kapalı zarf yöntemi ile 20 baş inek satışı yapacak.

Giriş Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 14:55
DÜÇ, KASAPLIK HAYVAN SATIŞI YAPACAK

DÜÇ’ten yapılan açıklamaya göre, satışlar canlı ağırlık üzerinden yapılacak ve teklifler KDV’siz olarak verilecek.

Kasaplık satışına sunulan inekler Çömlekçi Çiftliği’nde görülebilecek. Tekliflerin en geç yarın saat 11.00’e kadar, Çömlekçi Çiftliği’ndeki teklif kutusuna atılması gerekiyor.

Ödemeler, peşin (nakit) veya banka teminatlı çekle yapılacak. İhaleyi kazananlar en geç 8 Şubat Cuma günü mesai bitimine kadar hayvanları almak zorunda. Hayvanların alınmaması durumunda, ihale kararı iptal edilecek.

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