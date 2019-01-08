DÜNYA BANKASI BAŞKANI'NDAN İSTİFA

Giriş Tarihi: 8 Ocak 2019 Salı 09:34

Kim’in istifa kararı Dünya Bankası tarafından kamuoyuna açıklandı. 59 yaşındaki Kim, istifasının hemen ardından bir şirkete gireceğini ve gelişmekte olan ülkelerde altyapı yatırımlarını arttırma çalışmalarına odaklanacağını belirtti. Bankanın açıklamasında ise daha fazla ayrıntı verilmedi.

Kim’in ayrılmasından sonra başkanlık görevini Dünya Bankası’nın baş yöneticisi Kristalina Georgieva’nın geçici olarak üstleneceği belirtildi.

Sürpriz istifanın, Trump yönetimiyle ABD’nin Dünya Bankası üzerindeki etkisinden şikayet eden diğer ülkeler arasında sert bir çekişmeye neden olabileceği yorumları yapılıyor.

Kim 6 yılı aşkın süredir Dünya Bankası’nın başındaydı.