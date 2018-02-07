Dünya kanser günü etkinlikleri sürüyor

Giriş Tarihi: 7 Şubat 2018 Çarşamba 16:52

4 Şubat Dünya Kanser Günü” etkinlikleri çerçevesinde, Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına Ressam Mine Egemen ve Mutsa Kocatepe’nin eserlerinin yer aldığı serginin ziyaret süresi 16 Şubat’a kadar uzatıldı.

İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda pazartesi günü açılan sergiden elde edilecek gelir Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışlanacak.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, açılışını Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in yaptığı resim sergisine gösterilen büyük ilgiden dolayı sergi süresi bir hafta daha uzatıldı.