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Duyan oraya koştu

Konya'nın Karapınar ilçesinde yaklaşık 12 metre çapında, 20 metre derinliğinde obruk oluştu.

Giriş Tarihi: 7 Şubat 2018 Çarşamba 18:06
Duyan oraya koştu
Konya'da yeni obruk oluştu Konya'nın Karapınar ilçesinde yaklaşık 12 metre çapında,  20 metre derinliğinde obruk oluştu.  

İlçeye bağlı Reşadiye Mahallesi Küllükuyu mevkisinde Bekir İlhan'a ait  tarlada oluşan obruk, bölgedeki çiftçileri tedirgin etti.

Buğday ekili tarlada oluşan 12 metre çapında, 20 metre derinliğindeki  obruğu farkeden Bekir İlhan, AA muhabirine, hayvanlarını yemlediği sırada meydana  gelen sese yöneldiğinde tarlasındaki obruğu gördüğünü söyledi.

İlhan, üç yıl önce de 500 metre yakınında obruk oluştuğunu anlatarak,  "Obruklara alıştık. Tedirgin olsak da Allah'tan gelen bir şey. Obruğun olduğu  bölgeye gidince korkunç manzara ile karşılaştık. Bölgede çalışanlar da vardı. Can  kaybı yaşanmaması sevindirici." diye konuştu.

 

Karapınar Belediyesi ekiplerince obruğun bulunduğu yerde güvenlik  önlemi alındı.

 

 
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