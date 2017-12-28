Giriş Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 19:30

'Hande Yener ile Seren Serengil buluşup kavga etsin'

Şarkıcı Ebru Polat, Nişantaşı City’s AVM çıkışı elinde simit peynirle görüntülendi.

Ebru Polat, 'Spordan çıktım, acıktım ve simit aldım. Ben simit de yerim, bilmeyene. Bu arada üstüme başıma bakmayın. Masaja gidiyorum o yüzden böyleyim' dedi.



Hande Yener iler Seren Serengil'in kavgası hakkında ünlü şarkıcı, 'Hiç yakıştıramadım. O ne öyle belden altı vurmalar. Mahalle kavgası gibi ve o kadar kişi takip ediyor. Madem kin, nefret, beldenaltı vurma var o zaman buluşup kavga etsinler. Ama insanların gözüne sokmaya gerek yok' şeklinde konuştu.